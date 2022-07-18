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الإثنين 18 يوليو 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل 6 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55985 شفي منها 52786 حالة وتوفي 3150 حالة.

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