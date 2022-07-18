كورونا في سوريا.. تسجيل 6 إصابات جديدة

الإثنين 18/يوليو/2022 - 02:36 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55985 شفي منها 52786 حالة وتوفي 3150 حالة.