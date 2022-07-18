أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55985 شفي منها 52786 حالة وتوفي 3150 حالة.
بوابة العرب
كورونا في سوريا.. تسجيل 6 إصابات جديدة
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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة.
أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة.