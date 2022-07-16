نواب ونائبات قادمات: «قمة جدة» انعقدت في توقيت مهم

السبت 16/يوليو/2022 - 06:16 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة جدة اليوم بالمملكة العربية السعودية، التي تجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، تأكيد على ثقل مصر الكبير في المنطقة ولدورها الريادي.

وأضافت في بيان اليوم السبت، أن قمة جدة للأمن والتنمية" جاءت في توقيت مهم للغاية، حيث بحثت القمة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق والأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية بفضل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكيمة والرشيدة نجحت في استعادة مكانتها العربية والدولية خلال سنوات قليلة وعادت مصر رائدة لدول القارة الإفريقية وللعالم العربي.