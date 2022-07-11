إصلاح خط مياه شرب بقريتين بكفر الشيخ

الإثنين 11/يوليو/2022 - 10:26 م

شهدت مدينة وقرى مركز كفر الشيخ، عدد من الحملات، منها حملات نظافة، ووقف حالة بناء مخالفـ، إضافة لإصلاح خطوط خفض منسوب بقرية، وإصلاح خط مياه شرب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة، عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، للمحافظة.

قالت المهندسة عايده، ماضي، السكرتير العام المساعد، تمكنت حملات مجلس المدينة من تسليك خطوط خفض المنسوب بقرية متبول بنافورى مجلس المدينة، و اصلاح خط مياه الشرب بشنو، إضافة لحملات النظافة وإزالة التعديات.

وأضافت ماضي، كما تمكنت حملة مجلس المدينة من وقف حالة بناء بغرب المدينة وإزالة المبانى المخالفة ومصادرة مواد البناء، وتحرير محضر بالمخالفة، وإحالة المخالف للنيابة المختصة، مؤكدة أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة أيام عيد الأضحى المبارك.

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