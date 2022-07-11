محافظ الغربية يتابع مبادرة صك الأضحية لتوزيع اللحوم بقرى حياة كريمة

الإثنين 11/يوليو/2022 - 08:58 م

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود مؤسسة صناع الخير، في ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفئات المستحقة وغير القادرين في قرى الغربية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تلقى رحمي تقريرًا مفصلًا عما قامت به المؤسسة من نقل الأضاحي من مزارع الإنتاج في الريف الأوروبي إلى الغربية منذ عصر الجمعة الماضية وذبحها من بعد صلاة العيد واستمرار ذبحها وتوزيعها على المستحقين في منازلهم في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحتى انتهاء عيد الأضحى المبارك.

تم التوزيع في قرى (حنون بمركز زفتى، كفر الدوار وكفر سالم بمركز بسيون) إلى جانب قرى كفر الزيات ( كفر المحروق، عزبة عزيز عزت، الشوربجي، أبو كريمة، الهلاوي، أبيار، كفور بلشاي، كفر القصار، كفر العرب وبنوفر ).

وأكد رحمي أن توزيع اللحوم للفئات الأكثر احتياجا يعمل على إدخال السعادة والبهجة لقلوبهم، مشيدًا بمساهمة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها صناع الخير في تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، حيث تشارك المؤسسة مع الدولة بدور كبير في مختلف المبادرات وأهمها "حياة كريمة".

من جانبه أكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، إن ذبح الأضاحي وتوزيعها يأتي ضمن مبادرة مؤسسة صناع الخير التي تهدف إلى ذبح الأضاحي نيابة عن المضحين من خلال «صك الأضحية»، وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها في منازلهم بقرى مصر المختلفة وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستكمالا لمنظومة الخدمات الأهلية والإنسانية والتنموية التي تقدمها المؤسسة لدعم الأسر غير القادرة.

وفي الإطار ذاته أوضح الدكتور محمد عبد الجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن رؤوس الماشية العجالي والجاموسي التي تم اختيارها نيابة عن المضحين تم الحرص على أن تتوافر فيها الشروط الشرعية للأضحية وخلوها من الأمراض وسلامتها البدنية الكاملة وغيرها من الاشتراطات.