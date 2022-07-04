بائع متجول بدرجة مثقف :«نفسنا في رخصة نشتغل بيها»

الإثنين 04/يوليو/2022 - 02:31 م

وجه أحد الباعة المتجولين، بشارع المعز، استغاثة عاجلة للمسئولين، من أجل إيجاد تشريع يعملون تحت ظله، يستطيعون من خلاله، استخراج رخصة لمزاولة مهنتهم في الشوارع، خاصة أنهم لا يمتلكون القدرة المالية لشراء أو استئجار مكان لعرض بضاعتهم.

ويقول أبو إسلام، والذي يبلغ من العمر 63 عامًا، ويحمل على كتفه بضاعته والتي تتمثل في منتج للشيشة صغيرة الحجم: «بقالي أكتر من 50 سنة متبهدل في الشوارع، وكنت أعمل قهوجي من قبل، ونفسي الدولة توفرلي رخصة أو معاش، حتى يكون لدى مصدر دخل ثابت يوفر لي حياة كريمة".

ويضيف: «أبو إسلام، لدي من الأبناء أربعة، بنتان وتم زواج إحداهما، وشابان أحدهما 13 عامًا والآخر 16 عامًا».

وتمثلت شكوى البائع المتجول في البحث عن رخصة، حتى يمارس عمله بطريقة شرعية: «هناك قانون من 72 سنة، وهو قانون الباعة المتجولين، حتى الآن لا يوجد رخصة للباعة المتجولين، ولا نمتلك مكانًا للقمة عيشنا، ولا يوجد غير الشارع للسعى من أجل كسب المال بالحلال».

وبعد خبرة كبيرة في الشوارع، اكتسب أبو إسلام، بعد اللغات الأخرى، كالإنجليزية، والإيطالية والهندية: «مدخلتش مدارس خالص ولا أجيد الكتابة والقراءة، ومع ذلك تمكنت من اكتساب بعض اللغات الأخرى من خلال تعاملاتي اليومية مع الزبائن الأجانب».