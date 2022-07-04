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الإثنين 04 يوليو 2022
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فضائيات

برلماني: السيسي حرص على دمج ذوي الهمم في المجتمع

النائب هشام هلال
النائب هشام هلال
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أعلن النائب هشام هلال، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان شديد الحرص على دمج ذوى الهمم فى المجتمع، وتمثل ذلك في ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع بشكل جيد.

واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة، أوجبت علينا كسلطة تشريعية العمل على تطوير التشريعات الخاصة بهم، لضمان توفير الدعم المالي اللازم لتحقيق  حياة اجتماعية وصحية وتعليمية ملائمة لهم.

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