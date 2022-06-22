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الأربعاء 22 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

رئيس دولة الإمارات يلتقي رئيس وزراء رومانيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أمس  الثلاثاء، نيكولاي تشيوكا رئيس وزراء جمهورية رومانيا.
ورحب بزيارة رئيس وزراء رومانيا والوفد المرافق، متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في دعم ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو في مختلف المجالات. بحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين وفرص تنميته وتنويع آفاقه خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والزراعية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك.

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الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات نيكولاي تشيوكا رئيس وزراء جمهورية رومانيا بحث العلاقات