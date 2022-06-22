كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة

الأربعاء 22/يونيو/2022 - 12:15 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الثلاثاء، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء حالة واحدة دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55917 شفيت منها 52749 حالات وتوفيت 3150 حالة.