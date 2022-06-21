الزميل سيد حامد يحصل على درجة الماجستير عن رسالة بعنوان "توظيف صفحات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية"

الثلاثاء 21/يونيو/2022 - 06:47 م

حصل الزميل سيد حامد، على درجة الماجستير بتقدير امتياز من معهد البحوث والدراسات العربية عن موضوع "توظيف صفحات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية الرسمية الموجهة بالعربية في تحسين الصورة الذهنية لإسرائيل... دراسة تحليلية".

تألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة (رئيسا ومناقشا)، واللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، مدير دار الأوبرا الأسبق، ومحافظ الأقصر الأسبق، والخبير الاستراتيجي (مناقشا)، والأستاذ الدكتور سامي طايع، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة (مشرفا)، والأستاذة الدكتورة ريم أحمد عادل (مشرفا مشاركا).

تأتي أهمية الدراسة من إدراك إسرائيل لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها جسرا يتيح لها تحقيق تواصل مباشر مع الجماهير العربية، وذلك لأول مرة منذ بدء الصراع العربي/ الصهيوني قبل أكثر من مائة عام. وقد برزت في هذا المجال، وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية التي تشرف اليوم على أكثر من 800 منصة بأكثر من 50 لغـة، إضافة إلى إنشاء كل سفارة إسرائيلية صـفحة لها بلغة الدولة المضـيف.

ورغم كثرة الصفحات الإسرائيلية الرسمية الموجهة بالعربية، فقد اختار الباحث صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، باعتبارها الأكثر متابعة من بين الصفحات الإسرائيلية، والأكثر تنوعًا من ناحية المضمون.

توصلت الدراسة إلى جملة نتائج، منها أن صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" تعمل على حصر الصراع العربي/ الإسرائيلي في أضيق نطاق، فهو في رؤيتها ليس صراعا على الأرض، ليس صراعا بين المسلمين والمسيحيين من جهة واليهود الصهاينة من جهة أخرى، ليس صراعا بين إسرائيل والأنظمة العربية، ولا بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تستبعد الدعاية الإسرائيلية كل دوائر الصراع، وتحصره في شأن ثنائي، بين إسرائيل المتسامحة دينيا واجتماعيا والآخر الفلسطيني الإرهابي، شرذمة من مشاغبين في القدس وتنظيمات إرهابية في غزة.