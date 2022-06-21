اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022

الثلاثاء 21/يونيو/2022 - 08:57 ص

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 21 يونيو 2022، وذلك بعد أن زاد أمس بمعدل 4 جنيهات على الأقل على مستوى الأعيرة الذهبية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا حوالي1004 جنيهات للبيع و1008 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 - الأعلى فئة حوالي1147 جنيها للبيع و 1152 جنيها للشراء .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى861 جنيها للبيع و 864 جنيها للشراء .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 - الأقل فئة669 جنيها للبيع و 672 جنيها للشراء .

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8032 جنيهًا للبيع و8064 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 35.7 ألف جنيه للبيع وألف جنيه 35.83 للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.15مليون جنيه بيعا، و1.152 مليون جنيه للشراء.