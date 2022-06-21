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الثلاثاء 21 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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حوادث وقضايا

أمن القاهرة يحدد هوية الشاب المنتحر من أعلى برج القاهرة.. والتحريات: "محاسب"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حددت أجهزة الأمن بالقاهرة هوية الشاب المنتحر من أعلى برج القاهرة.
ودلت التحريات أن المتوفي يدعي م ح ويعمل محاسب.

وتحفظت أجهزة الأمن بالقاهرة على كاميرات المراقبة المحيطة ببرج القاهرة تمهيدا لتفريغها ومعرفة ملابسات انتحار شاب قفزا من أعلاه.
كما يقوم رجال المباحث بمناقشة أفراد الأمن المكلفين بحراسة البرج لمعرفة ملابسات الواقعة. 
وتخلص شاب من حياته بالقفز من أعلى برج القاهرة وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة اخطار من شرطة النجدة مفاده وجود جثة أمام برج القاهرة وعلى الفور إنتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب وتبين أنه قفز من اعلى البرج وجارى تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي ملابسات الحادث وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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