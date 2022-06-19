بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في الأسبوع ٢٠ للدوري المصري

الأحد 19/يونيو/2022 - 05:33 م

ينتظر عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة ٢٠ للدوري المصري الممتاز في أهم ديربي كرة قدم في الوطن العربي.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، لكن من 17 مباراة فقط بسبب مشاركات الأهلي الأفريقية

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويدخل الأهلي المباراة بدون مديره الفني بيتسو موسيماني بعد إنهاء عقده الأسبوع الماضي بينما يقود الزمالك في مباراة القمة اليوم مديره الفني البرتغالي فييرا.

تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.خط الدفاع: علي معلول - محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة.خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبدالقادر - حسين الشحات.خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة الأهلي



حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - عبد الله جمعة - سيد عبد الله "نيمار"- أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري