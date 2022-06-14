"أنا راجل ريفى عرباوي".. أول تعليق من طليق ياسمين الخطيب على الانفصال

الثلاثاء 14/يونيو/2022 - 03:03 م

أكد رجل الأعمال رمضان حسني، أنه لا يستطيع العيش بدون الإعلامية ياسمين الخطيب.

وقال حسني، عبر حسابه بموقع "فيس بوك" في أول تعليق له بعد الإعلان عن الانفصال،: "ياسمين حبيبة وزوجة متفانية.. لكن جواها طفلة حساسة جدًا وغيورة وسريعة الغضب.. وأنا مش بعتبرها مجرد زوجة.. دي بنتي المدللة وحبيبتي.. واللي حصل بيننا خلاف عادي ممكن يحصل في أي بيت ويتصلح حتى لو وصل للانفصال.. ماكنتش أحب أنه يخرج من بيتنا لصفحات السوشيال ميديا، لكن قدر الله وما شاء فعل".

تابع: "أنا بعترف إني راجل ريفى عرباوي دماغي صعبة ومتمسك بعاداتي وتقاليدي المختلفة تمامًا عن نمط حياتها.. لكن أنا واثق إننا هنقدر سوا نتجاوز كل مشاكلنا بالحب.. وبقولها قدام الناس كلها بحبك ومقدرش أعيش من غيرك".