أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

الثلاثاء 14/يونيو/2022 - 09:06 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022، وذلك بعد أن انخفض أمس بمقدار 12 جنيها في المتوسط علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا حوالي 988 جنيها للبيع و994 جنيها للشراء .

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 1129 جنيها للبيع و 1136 جنيها للشراء .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي847 جنيها للبيع و 852 جنيها للشراء .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 - الأقل فئة حوالي 629 جنيها للبيع و 663 جنيها للشراء .

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي جنيه 7904 جنيهات للبيع و7952 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 35.116 ألف جنيه للبيع و35.33 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.13 مليون جنيه بيعا، و 1.14مليون جنيه للشراء.