الفنانة زينة الدليمي ضيفة شرف مسلسل المتهمة

السبت 11/يونيو/2022 - 10:34 م

تعاقدت الفنانة زينة الدليمي، للمشاركة في مسلسل “المتهمة" كضيفة شرف، مشيرة إلى أن المسلسل تدور أحداث حلقاته العشر في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة قتل تتورط فيها البطلة التي تقدمها درة.

وأضافت الدليمي في تصريحات لها، أن المسلسل تم تصويره في لبنان وينتمي لنوعية مسلسلات السيكودراما والإثارة والتشويق خلال 10 حلقات، مؤكدة أنها ستؤدي دور إحدى شهود العيان في القضية الخاصة بالجريمة.

ويشارك في بطولة مسلسل “المتهمة"، محمد دياب واللبناني عادل كرم وعلي الطيب ومها نصار والفنان القدير أسامة عباس، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي.

وكان العمل يحمل إسم “المشرحة” قبل أن يتغير اسمه إلى “المتهمة”، حيث من المقرر أن يتم عرض المسلسل أكتوبر المقبل على منصة شاهد.