ads
الثلاثاء 07 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

اقتصاد

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022

الذهب
الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت اسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، وذلك بعد ان انخفض أمس، بنحو جنيها واحدا في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة .
وسجل سعر الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا  نحو 1002 جنيها للبيع و 1008 جنيها للشراء، كما سجل بلغ سعر عيار 24 - الأعلى فئة حوالي 1145 جنيها للبيع و 1152 جنيها للشراء .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 859 جنيها للبيع و 864 جنيها للشراء، فيما بلغ عيار 14 يسجل 668 جنيها 
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 - الأقل فئة  نحو 668 جنيها للبيع و672 جنيها للشراء .
ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي جنيها 8016 للبيع  جنيها 8064 للشراء، وأوقية الذهب حوالي 35.614 ألف جنيه للبيع  و35.83 ألف جنيها للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.145 مليون جنيه بيعا و 1.152مليون جنيه للشراء.

ads
أسعار الذهب الذهب اليوم