اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022

الثلاثاء 07/يونيو/2022 - 08:26 ص

استقرت اسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، وذلك بعد ان انخفض أمس، بنحو جنيها واحدا في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة .

وسجل سعر الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا نحو 1002 جنيها للبيع و 1008 جنيها للشراء، كما سجل بلغ سعر عيار 24 - الأعلى فئة حوالي 1145 جنيها للبيع و 1152 جنيها للشراء .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 859 جنيها للبيع و 864 جنيها للشراء، فيما بلغ عيار 14 يسجل 668 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 - الأقل فئة نحو 668 جنيها للبيع و672 جنيها للشراء .

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي جنيها 8016 للبيع جنيها 8064 للشراء، وأوقية الذهب حوالي 35.614 ألف جنيه للبيع و35.83 ألف جنيها للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.145 مليون جنيه بيعا و 1.152مليون جنيه للشراء.