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الإثنين 06 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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ثقافة

مناقشات حول ثورة 30 يونيو وورش فنية بالمنيا

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بأقليم وسط الصعيد الثقافي، حيث قدم قصر ثقافة مغاغة بفرع ثقافة المنيا برئاسة  خالد إسماعيل قراءة قصص للأطفال بعنوان “الحشرة الغاضبة”.

وعقد  بيت ثقافة العدوه أمسية أدبية عن ثوره 30 يونيو المجيدة، حاضرها كل من الشاعر عماد عزيز و محمد صالح، جمال حسن،  ودارت الأمسيه حول أهم ما قدمته ثوره 30 يونيو لهذا الوطن، وتحويل مصاره الصحيح بعد ان كانت البلاد سائره في غير مسارها الصحيح، كما أعادت الثورة للوطن كيانه وحفظت أمنه وأمانه فتحية لرجال القوات المسلحة البواسل الذين عملوا على الإبقاء على هذا الوطن حرا مستقلا عن اي تدخلات.

وأعدت مكتبة الشيخ مسعود ورشة فنية رسم وتلوين، وسرد قصص مع الرواد، تدريب سناء مسعود، كما قدمت المكتبة الثقافية بدلجا مناقشة" كتاب التعليم وسنينه " ناقشه ياسر على حسين.

وقدم بيت ثقافة دلجا بمناقشة كتاب "مقالاتي في المسرح " تأليف الأمير أباظة،  ناقشه علي حسن، فيما ناقشت مكتبة قلوصنا  كتاب" الضوضاء الشمس القمر" ناقشته منال خلف.

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