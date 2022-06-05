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الأحد 05 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 84 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2328582 إصابة بينما بلغ عدد المتعافين 2302322 شخصاً.

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