كورونا في العراق.. تسجيل 84 إصابة جديدة

الأحد 05/يونيو/2022 - 06:27 ص

سجل العراق 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2328582 إصابة بينما بلغ عدد المتعافين 2302322 شخصاً.