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الخميس 02 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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العالم

سقوط قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بمدينة تالسا الأمريكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أعلنت الشرطة في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية اليوم الخميس، بأن هناك معلومات عن سقوط قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بالقرب من مستشفى في المدينة، جاء ذلك حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقالت شرطة تالسا في بيان لها: "نعرف عن إصابات عديدة، وقد يكون هناك عدة قتلى أيضا".

وأضافت الشرطة أنها تلقت بلاغًا بوجود رجل مسلح بالقرب من مبنى المستشفى، وتطورت الأمور إلى حادث إطلاق النار.

وأكدت الشرطة أنها تعاملت مع الحادث، وأن المهاجم قد تم تحييده. ولم يتضح على الفور ما إذا تم القضاء عليه أو إصابته.

وقالت الشرطة إنها تفتش مبنى المركز الطبي لتأمينه، وذلك بعد دخولها المبنى والعثور على عدد من الجرحى، ودعت السكان للابتعاد عن مكان الحادث.

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الشرطة في مدينة تالسا حادث إطلاق نار بمدينة تالسا الأمريكية سقوط قتلى وجرحى