دينامو بوخارست يتعاقد مع علي زين نجم منتخب اليد

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 05:23 م

أعلن نادي دينامو بوخارست الروماني، التعاقد رسميا مع علي زين، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة استعدادا للموسم الجديد.

جاء تعاقد دينامو بوخارست مع علي زين، لاعب برشلونة السابق، لمدة موسمين، ليغلق الباب أمام رغبة النادي الأهلي في ضم نجم المنتخب الوطني لكرة اليد خلال الفترة الحالية.

ورفض زين طلب إدارة الأحمر بفسخ تعاقده مع دينامو بوخارست للانتقال لصفوف القلعة الحمراء، خاصة وأن “زين” يرغب في الاستمرار بالاحتراف الخارجي لفترة اطول.

ويعد "زين" من اللاعبين المميزين في صفوف المنتخب الوطني لكرة اليد، كما أنه قدم مستوى مميزا مع فريقه السابق برشلونة الإسباني وقاده للفوز بالدوري وكأس الملك كما وصل الفريق الكتالوني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.