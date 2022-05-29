فريدة العسقلاني: نستعد بقوة لـ«قرطاج».. ونبذل أقصى جهد للفوز بالبطولة الإفريقية

الأحد 29/مايو/2022 - 02:41 م

أكدت فريدة العسقلاني لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي أن بطولة إفريقيا للأندية تشهد تواجد فرق قوية بشكل كبير، وأن التتويج باللقب لن يكن سهلًا إلا أن لاعبات الأهلي يبذلن كل جهد من أجل الفوز بالبطولة.

تابعت فريدة قائلة: «في دور المجموعات واجه «سيدات طائرة الأهلي» فريق الأنابيب الكيني وفزنا عليه بصعوبة وبالأمس واجهنا الأولمبي القليبي صاحب الأرض والذي حظي بحضور جماهيري كبير في المدرجات ولكننا نجحنا في تخطي هذه العقبات وعلى أتم جاهزية للمباريات المقبلة».

وأضافت قائلة: «الآن أمام فريق سيدات طائرة الأهلي مباراتان فقط للتتويج بلقب البطولة، ولن نتنازل عن الفوز في كل منهما.. نركز بشدة خلال المباريات والتدريبات وندرس كل فريق بشكل جيد للغاية ونتمنى أن نعود إلى مصر بكأس البطولة وأن نعادل إنجاز فريق الرجال لكي نسعد جماهير الأهلي».