أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

الثلاثاء 24/مايو/2022 - 11:08 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022، وذلك بعد أن ارتفع أمس بمتوسط 25 جنيها على الأقل في الجرام الواحد، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة لدى محلات الصاغة.

وسجل سعر الجرام عيار 24 الأعلى فئة نحو 1183 جنيها للبيع و1206 جنيهات للشراء، سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1035 جنيها للبيع و1055 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى نحو 887 جنيها للبيع و904 جنيهات للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة نحو 690 جنيها للبيع و703 جنيهات للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 8280 جنيها للبيع و8440 جنيها للشراء وأوقية الذهب حوالي 36.8 ألف جنيه للبيع و37.5 ألف جنيه للشراء وكيلو الذهب نحو 1.2 مليون جنيه بيعا و1.205 مليون جنيه للشراء .