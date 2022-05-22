كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة جديدة

الأحد 22/مايو/2022 - 07:05 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 10 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55878 شفيت منها 52591 حالة وتوفيت 3150 حالة.