نواب ونائبات قادمات: "مستقبل مصر" أهم إنجازات الدولة

السبت 21/مايو/2022 - 03:03 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن مشروع "مستقبل مصر" الذى تم افتتحه اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي من أهم إنجازات الدولة، مؤكدة أن المشروعات القومية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف المجالات استطاعت تحقيق نقلة نوعية لمستوى الاقتصاد المصري والتأثير عليه بشكل إيجابي.

وأضافت في بيان اليوم، أن الدولة المصرية تسابق الزمن لتأمين حياة كريمة لكل مصري رغم ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية أثرت سلبيا في أضخم الاقتصاديات، وأن هذه المشروعات القومية العملاقة في جميع المجالات وجميع المناطق ساعدت في القضاء على جزء من مشكلة البطالة ومنع تزايدها بمعدلات كبيرة.

وأشارت إلى أن الإنجازات الزراعية التي تقوم بها الدولة، تعتمد على أحدث أساليب الري، لتحقيق المعادلة الصعبة وهي تقليل استهلاك المياه للحفاظ على مواردنا من المياه، وأيضا تعظيم الاستفادة منها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتأمين غذاء المصريين، كما أن إنجاز المشروعات القومية بهذا الكم في مصر خلال الفترة الماضية والحالية بمثابة سباق مع الزمن لخلق محاور تنمية حقيقية تحمل الاقتصاد المصري وتدفعه إلى الأمام.