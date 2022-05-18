من الطيران للطهي.. قصة حمد الجبرين فنان المطبخ السعودي

الأربعاء 18/مايو/2022 - 11:45 م

دشن الطاهي السعودي حمد الجبرين الشهير بـ "دهران"، مبادرته للتعريف بالمطبخ السعودي وأكلاته العريقة التراثية، والتي سرعان ما تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي بعد ساعات من نشرها.

وكشف في منشوره عن المبادرة، أن حبه للطهي جذبه للمطبخ السعودي، بعد تاريخ طويل للعمل طيار، وبعد تقاعده بدأ من جديد في استكشاف التاريخ المنسي للبلد من خلال الطعام والرحلات البرية.

وتابع أن مبادرته تأتي لتحقيق هدفه في إحياء المطبخ السعودي في الوطن العربي بالكامل، ويقول: "تشتهر المملكة العربية السعودية بتاريخ غير مادي عريق، يتضمن العديد من الأكلات التي انتشتر في الدول العربية حتى الآن دون الالتفات إلى أصلها التاريخي".

وقدم عدد من الاكلات التراثية، ومن بينها المطازيز، الكبسة، الحنيذ، الكليجا، الحساوي، الجريش، غيرها من الأكلات.

هذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها دهران مواقع التواصل الإجتماعي، إذ أثار الجدل في وقت سابق برأيه في سبب تميز الرجال بالطبخ عن النساء، وأرجع السبب حينها بأن الرجال ليسوا دائما يطبخون ولكن إذ طبخ رجل فإنه يقدم الأفضل.

وعادة ما ينشر الجبرين مقاطع فيديو توثق طرق طهي طعام سعودي أو طريقة تقديمه بشكل مميز، كذلك ينشر مقاطع فيديو من رحلاته الاستكشافية في الأماكن الطبيعية بالمملكة العربية السعودية.