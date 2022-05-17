22 لاعبًا في قائمة "البنك" لمواجهة الأهلي في الدوري

الثلاثاء 17/مايو/2022 - 04:48 م

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي قائمة تضم 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي غداً الأربعاء ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .

ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي في الثامنة مساء غدا الاربعاء على ملعب “عثمان أحمد عثمان” بالدوري الممتاز.

وجاءت القائمة علي النحو التالي

محمود الزنفلي - أحمد صبحي - محمد دبش - أمير مدحت - أحمد ياسين - أحمد العش - محمد مصطفي ميدو - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - معروف يوسف - أحمد سعيد - محمود سيد - محمد لعبة - محمد حامد - محمود قاعود - محمد هلال - موسي دياوارا - محمد بسيوني - كريم بامبو - أسامة فيصل - ناصر منسي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة بينما يمتلك البنك الأهلي 24 نقطة في المركز السابع.