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الثلاثاء 17 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على اسقرار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت البورصة المغربية على استقرار في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي استقرارًا عند 12.682،77 نقطة.
وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.23% ليستقر عند 1.023،06 نقطة، فيما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.43% مسجلا 952،29 نقطة.

بورصة المغرب استقرار