بورصة المغرب تغلق على اسقرار

الثلاثاء 17/مايو/2022 - 01:20 ص

أغلقت البورصة المغربية على استقرار في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي استقرارًا عند 12.682،77 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.23% ليستقر عند 1.023،06 نقطة، فيما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.43% مسجلا 952،29 نقطة.