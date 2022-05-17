أغلقت البورصة المغربية على استقرار في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي استقرارًا عند 12.682،77 نقطة.
وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.23% ليستقر عند 1.023،06 نقطة، فيما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.43% مسجلا 952،29 نقطة.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على اسقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلقت البورصة المغربية على استقرار في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي استقرارًا عند 12.682،77 نقطة.
أغلقت البورصة المغربية على استقرار في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي استقرارًا عند 12.682،77 نقطة.