14 دولة أوروبية تطالب إسرائيل بالتراجع عن مشروع استيطاني جديد بالضفة

الإثنين 16/مايو/2022 - 01:53 م

أعربت وزارات خارجية الدول الأوروبية، عن قلقها البالغ بشأن قرار المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بالموافقة على خطط لبناء أكثر من 4000 منزل جديد في الضفة الغربية، وحثت السلطات الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار.

واعتبرت الخارجية الإسبانية و13 دولة أوروبية، في بيان مشترك، أن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستشكل عقبة إضافية أمام حل الدولتين، نظرا لأن المستوطنات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتعيق تحقيق سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما نوهت الدول الأوروبية، إلى أن هذا القرار، بالإضافة إلى عمليات الهدم والإخلاء التي تؤثر على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والمنطقة ج، تهدد بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

في هذا الصدد، حثت الدول الأوروبية الموقعة على البيان، السلطات الإسرائيلية على عدم المضي قدما في أي من عمليات الهدم أو الإخلاء المخطط لهاـ لا سيما في منطقة مسافر يطا، مسافر يطا وهي عبارة عن مجموعة من 19 قرية فلسطينية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.