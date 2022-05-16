محمد محمود سكرتيرا عاما للاتحاد الأفريقي للمصارعة

الإثنين 16/مايو/2022 - 01:36 م

فاز اللواء محمد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للمصارعه بمنصب سكرتير عام الاتحاد الافريقي للعبة، في الانتخابات التي أقيمت بحضور 42 دولة في مدينة الجديدة بالمغرب خلال الفترة من 14 ل 16 مايو الجاري.

أجريت الانتخابات في حضور وزير الرياضة المغربي، ورئيس الاتحاد الدولي للمصارعه وسكرتير عام الاتحاد الدولي، وعضو الاتحاد الدولي للمصارعة.

وفاز بمنصب رئيس الاتحاد الافريقي المغربي فؤاد مسكوت عضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المغربي للمصارعه بعد انسحاب منافسه دانيال ايجالي رئيس الاتحاد النيجيري.

واسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كلا من فؤاد مسكوت رئيسا للاتحاد الافريقي للمصارعه، و اليس امبيري من الكاميرون نائبا للرئيس واللواء محمد محمود من مصر سكرتير عام للاتحاد، و حمزه دغدغ من الجزائر سكرتيرا عاما.

وفي العضوية كل من: مماتا يانا من مدغشقر، ولوكو ديجو من كوت ديفوار، و عبدالله جابو من السودان.

من جهة أخرى سافر الفوج الأول من بعثة منتخب مصر للمصارعة إلى المغرب صباح اليوم الإثنين استعدادا للمشاركه في البطولة الإفريقية التي ستقام خلال الفترة من 17 وحتى 22 مايو الجارى.

يترأس البعثة اللواء عصام النوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة ويرافق البعثة اللواء محمد محمود نائب رئيس الاتحاد.

ويشارك منتخب مصر فى البطولة الإفريقية بمنتخبات الكبار والناشئين والشباب، على أن يغادر الفوج الثاني إلي المغرب صباح غد الثلاثاء.