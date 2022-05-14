بث مباشر.. مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس إنجلترا

السبت 14/مايو/2022 - 03:18 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة كرة القدم بين فريقي ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس إنجلترا ويقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول ضد تشيلسي للبحث عن اللقب الثاني هذا الموسم بعد فوز الريدز بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويدافع فريق المدير الفني الألماني يورجن كلوب عن حظوظه في الرباعية التاريخية هذا الموسم بعد وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد واستمرار المطاردة مع مانشستر سيتي على لقب البريميرليج.

ويشارك محمد صلاح اساسيا اليوم أمام تشيلسي بعدما قام بالمشاركة كبديل في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول مباراة اليوم ضد تشيلسي بتشكيله الأساسي المكون من اليسون بيكر في حراسة المرمى وهندرسون والكسندر ارنولد وفيرجيل فان دايك وهندرسون وماتيب في الدفاع وفي خط الوسط يشارك فابينيو والكانترا وكيتا وفي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني ودياز.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا