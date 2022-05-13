باحثة: العمليات الإرهابية الأخيرة تستهدف التأثير على مشروعات التنمية في سيناء

الجمعة 13/مايو/2022 - 05:32 م

قالت الدكتورة نرمين توفيق الباحثة في الشئون الأفريقية، المنسق العام لمركز فاروس للدراسات، إن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة في التضييق والقضاء على الجماعات الإرهابية في سيناء، وأن فلول التنظيمات الإرهابية تسعى إلى لفت الأنظار لهم بعد التضييق عليهم خلال العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب في سيناء، لافتة أن الجماعات الإرهابية في سيناء تسعى إلى وقف عمليات التنمية التي تقوم بها الدولة في سيناء ومناطق القناة.

وأضافت أن الجماعات الإرهابية فشلت في مخططها لمحاولات وقف عمليات التعمير والبناء في سيناء، مؤكدة أن مصر لم تترك حق أي شهيد وكان الرد بشكل سريع على الجماعات الإرهابية والقضاء على مجموعة من البؤر والعناصر الإرهابية في سيناء بعد ساعات من العملية الإرهابية.

وتابعت أن الدولة المصرية لم تترك سيناء إلا وأنها معمرة، وخاصة أن عقيدة القوات المسلحة أما النصر أو الشهادة ولا يوجد أي بدائل أخرى، موضحة أن هناك عمليات متواصلة لتطهير سيناء من فلول داعش والتنظيمات الإرهابية، وأن كل الدراسات والباحثين أكدوا أن الدولة المصرية حققت انتصارات كبرى في سيناء طبقا للإحصائيات والدراسات الرسمية، بعكس ما كان يحدث من عمليات إرهابية في2012، 2013 ، و2014 ، فالإرهاب حاليا في مراحل ضعف شديد في ظل انتصارات قواتنا المسلحة.