طاقم "صباح الورد" يقف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء سيناء.. فيديو

الأحد 08/مايو/2022 - 10:45 ص

نعت الإعلامية مهى بهنسي مذيعة برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "تن"، شهداء الوطن من أبناء الجيش المصري، الذين دفعوا أرواحهم أثناء التصدي لمجموعة من العناصر التكفيرية، حاولت استهداف إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء.

وقدم طاقم البرنامج خالص التعازي لأهالي الشهداء، ووقف دقيقة حدادًا على أرواحهم الطاهرة.

كان العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري قد أعلن قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة ، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد، وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.