بث مباشر.. مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

السبت 07/مايو/2022 - 05:32 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأهلي حامل اللقب يدخل مباراة اليوم من أجل الفوز والتأهل للمباراة النهائية بقيادة المدرب بيتسو موسيماني وتذاع المباراة بث مباشر عبر رابط في نهاية الخبر.

موعد مشاهدة بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويركز الأهلي في مباراة اليوم ضد وفاق سطيف على تحقيق نتيجة مريحة قبل مباراة العودة ويقدم موقع البوابة نيوز رابط بث مباشر لمشاهدة المباراة التي تقام اليوم على ملعب الأهلي.

ويتكون تشكيل الأهلي اليوم من حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: (محمد شريف أو بيرسي تاو) وتنقل المباراة في بث مباشر على موقع البوابة نيوز مساء اليوم السبت ويتطلع الفريق الأحمر لبداية هجومية تمكنه من الإنتصار اليوم من أجل التأهل للمباراة النهائية وتحقيق اللقب الأفريقي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا