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الجمعة 06 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

فيديو جراف.. بيان درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 مايو 2022

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة 6 مايو 2022، في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات:

العظمى الصغرى
القاهرة 27 17
الإسكندرية 22 17
وادي النطرون 26 17
طنطا 25 17
شبين الكوم 25 17
دمنهور 26 17
بلطيم 23 18
مطروح 21 16
السلوم 22 15
سيوة 27 14
بورسعيد 23 17
دمياط 24 18
الزقازيق 26 18
المنصورة 26 17
الإسماعيلية 28 17
السويس 27 17
العريش 23 16
رفح 22 16
رأس سدر 30 17
نخل 24 13
نويبع 31 18
طابا 29 16
كاترين 24 11
الطور 26 22
شرم الشيخ 31 21
الغردقة 30 20
مرسى علم 31 21
الفيوم 29 18
بنى سويف 28 18
المنيا 27 19
أسيوط 29 18
سوهاج 30 19
قنا 32 20
الأقصر 33 20
أسوان 35 21
ادفو 34 20
أبوسمبل 34 19
الوادى الجديد 32 20
الشلاتين 31 19
ابو رماد 30 18
حلايب 28 19
رأس حدربة 27 18

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