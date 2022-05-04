مصرف الإمارات المركزي يرفع سعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس

الأربعاء 04/مايو/2022 - 10:36 م

قرر مصرف الإمارات المركزي رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة، بـ50 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 05 مايو 2022.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، يأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ50 نقطة أساس، في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 04 مايو 2022.



كما قرر المصرف المركزي الإماراتي، الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

وأقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.