سعر الدولار ثالث أيام عيد الفطر

الأربعاء 04/مايو/2022 - 05:01 م

واصل سعر الدولار، استقراره اليوم الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك 4 مايو 2022 ، مقابل الجنيه ، عند آخر تعاملات البنوك الخميس الماضي ،حيث سيستقر الدولار عند هذا السعر طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك والتى ستنتهي يوم 8 مايو المقبل.

وقررت وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي من 16 إلى 17 جنيها والذي يستخدم في عمليات الاستيراد والتصدير وذلك بسبب وجود أزمة في الحصول على الدولار وسط نقص الاحتياطي النقدي بنحو 3 مليار دولار وسعي البنك المركزي لاصدار تعليمات وقرارات تحد من عمليات الاستيراد لتقليل الطلب على الدولار.

سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

18.44 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

18.46 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك القاهرة

18.46 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع

الدولار في بنك مصر

18.45 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي المصري

18.45 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي

18.45 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع.

الدولار بنك أبو ظبي الإسلامي

18.48 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع.

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البنك العربي الإفريقي الدولي

18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.48 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك البركة

18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

ويعرف سعر البيع العملات، بأنه السعر الذي تقوم به ببيع العملات للبنك أو شركات الصرافة.

أما سعر شراء العملات هو السعر الذي يتم شراء العملات به من البنوك، وعادة ما يكون سعر الشراء أعلى من سعر البيع.