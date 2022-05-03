البنك المركزي: 44.4 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للقطاع الزارعي في يناير الماضي

الثلاثاء 03/مايو/2022 - 09:11 ص

ارتفع حجم التسهيلات الإئتمانية المقدمة لعملاء البنوك من غير الحكومة بالعملة المحلية مطلع العام الجاري مسجلة 1.71 تريليون جنيه مقابل 1.7 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقارنة بـ 1.65 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له.

وقال البنك المركزي المصري في أحدث تقرير صادر عنه، إن القطاع الزراعي حصل علي تسهيلات ائتمانية بقيمة 44.4 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 43.722 مليار جنيه في ديسمبر السابق له ومقارنة بـ 436.1 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام.

وزادت التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لعملاء القطاع الصناعي إلي 433.82 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 433.6 مليار جنيه في ديسمبر من نفس العام ومقارنة بـ 436.1 مليار جنيه في نوفمبر السابق.

وبلغت أرصدة التسهيلات الإئتمانية المقدمة لعملاء القطاع التجاري نحو 208.83 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 195.99مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 193.4 مليار جنيه في نوفمبر 2021.

ووصلت أرصدة قطاع الخدمات إلي 408.623 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 396.4 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 382.021 مليار جنيه في نوفمبر من نفس السنة.

وبلغت أرصدة القطاع العائلي ضمن القطاعات غير الموزعة إلي 616.7 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 611.5 مليار جنيه في ديسمبر السابق، مقارنة بـ 601.51 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام.