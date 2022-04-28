البريد تعلن موعد استئناف العمل بعد إجازة العيد

الخميس 28/أبريل/2022 - 05:21 م

أعلنت الهيئة القومية للبريد عن عمل ٢٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية خلال العطلة الرسمية أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقين 4 و5 و7 مايو المقبل.

وقررت الهيئة تشغيل ٢٠٠ مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية خلال العطلة الرسمية أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقين ٤ و٥ و7 مايو علي ان يتم انتظام العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٨ مايو.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن مكاتب البريد اصبحت ذراع الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين مشيرا إلى أن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بكل سهولة ويسر وذلك قبل وأثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد فاروق أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بتلك المنافذ وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة بالإضافة إلى تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي "ATM" على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة.