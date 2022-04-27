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الأربعاء 27 أبريل 2022
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داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

مباراة ليفربول وفياريال
مباراة ليفربول وفياريال
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عشاق كرة القدم في العالم على موعد اليوم مع بث مباشر لمباراة ليفربول ضد فياريال في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ويسعى الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح للفوز بمباراة اليوم على ملعب انفيلد لوضع قدم في نهائي دوري الأبطال قبل مباراة العودة. 

موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويسعى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لتخطي عقبة فياريال ليتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا من أجل البحث رباعية تاريخية للبطولات هذا الموسم بعدما نجح ليفربول بالفوز ببطولة كأس الرابطة والوصول للمباراة النهائية على لقب كأس الإتحاد الإنجليزي وكذلك المطاردة الرهيبة على لقب درع الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة مع مانشستر سيتي المتصدر.

ويقود تشكيل ليفربول اليوم في حراسة المرمى أليسون بيكر والدفاع فيرجيل فان دايك وهندرسون وفابينيو وارنولد  وفي الوسط فابينيو واليكانترا ولويس دياز وخط الهجوم ساديو ماني ومحمد صلاح.

مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول ضد فياريال في نصف نهائي أبطال أوروبا 

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