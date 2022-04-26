شاهد.. عصابة تستخدم جرافة لسرقة مكنة ATM في الهند

الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 11:25 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر استخدام عصابة لجرافة تستخدم في عمليات البناء والهدم لسرقة جهاز صرافي آلي من إحدى المصارف الواقعة في الهند.



و بحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا"وقعت الحادثة في مصرف بمنطقة سانجلي في ولاية ماهاراشترا، التي تعد ثالث أكبر ولايات الهند من حيث المساحة وثانيها من حيث عدد السكان

حيث استخدم اللصوص جرافة بناء لتحطيم آلة صرافة، واستخراج الخزنة التي تحتوي على الأموال بداخلها، والفرار بها.

و لحسن الحظ لم يكتب لعملية السرقة النجاح بعد أن علقت الجرافة في حفرة عميقة أثناء محاولتهم الهرب من قوات الشرطة، الأمر الذي أجبرهم على الفرار وترك الخزنة في مكانها.

وتواصل قوات الشرطة في ماهاراشترا ملاحقة اللصوص الذين ظهروا في العديد من كاميرات المراقبة التي كانت موزعة في موقع الحادثة، كما طلبت من الجمهور مساعدتها للإمساك بهم