بحضور نجوم الرياضة والفن.. انطلاق أول دورة رمضانية بالعاصمة الادارية الجديدة

الإثنين 25/أبريل/2022 - 01:15 م

تنطلق فعاليات اول دورة رمضانية للعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الخميس والجمعة المقبلين، على ملاعب الماسة بالعاصمة الإدارية وسط أجواء احتفالية رمضانية، بحضور عدد من رموز الرياضة والفن في مصر.

وتشهد البطولة مشاركة 16 فريق، علي ان تقام الادوار التمهيدية يوم الخميس، بينما تقام المباراة النهائية وتحديد المركز الثالث والرابع يوم الجمعة المقبلة وتحمل الدورة الرمضانية اسم كأس العاصمة.



ويتنافس سته عشر مطور على كأس العاصمة في اول دوره رمضانيه لكره القدم الخماسية في العاصمة الإدارية الجديدة على ملعب الماسة الخميس والجمعة ٢٨/٢٩ أبريل. تحت أشراف محمد الحسيني المدير التنفيذي لإحدى شركات العاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن يحضر عدد من رموز العاصمة وكبار المطورين ومجموعه متميزة من نجوم كره القدم الساحرة المستديرة اضافه إلي عدد من نجوم الفن والرياضة في مصر