كورونا في العراق.. تسجيل 224 إصابة جديدة

الأربعاء 20/أبريل/2022 - 02:51 ص

سجل العراق حالتي وفاة و224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في العراق بلغ 2323508 إصابات و25200 حالة بينما بلغ مجموع المتعافين 2294018 شخصاً.