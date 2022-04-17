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الأحد 17 أبريل 2022
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البوابة لايت

ناسا تنشر صورة لمجرة حلزونية تبعد 30 مليون سنة ضوئية عن الأرض

مجرة ميسييه 96
مجرة "ميسييه 96
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نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، اليوم الأحد، صورة قالت إنها لمجرة حلزونية الشكل، تقع على بعد 30 مليون سنة ضوئية عن كوكب الأرض.

وتقع مجرة "ميسييه 96" ضمن كوكبة الأسد، ويكون فصل الربيع الوقت الأمثل مشاهدتها.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية ، تعد "ميسييه 96" جزء من مجموعة مجرات تعرف باسم مجموعة "إم 96"، حسبما ذكرت

ووفق الصحيفة الأميريكية فإن "ميسييه 96" تتأثر بقوة الجاذبية الناجمة عن المجرات القريبة منها، الأمر الذي قد يكون تسبب بشكلها الحالي.

جدير بالذكر أن حجم "ميسييه 96" يتطابق مع مجرة درب التبانة، كما أنها تتمتع بكميات هائلة من رواسب الغبار.

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