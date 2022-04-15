روجينا تناقش قضية استئجار الأرحام في الحلقة الـ15 من"انحراف"

الجمعة 15/أبريل/2022 - 10:48 م

تتصاعد أحداث مسلسل "انحراف"، بطولة النجمة روجينا، حلقة تلو الأخرى وتزيد جرعة التشويق والأثارة، خاصة في ظل ألقاء الضوء على العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام، والتي كان أبرزها تشابه أحداث الحلقات الماضية مع القضية الشهيرة إعلاميا بمذبحة المرج، ليقرر صناع العمل بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز مناقشة إحدى القضايا الشائكة وهي قضية تأجير الأرحام بالحلقة الـ15 من المسلسل، الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشات القنوات الفضائية.

تبدأ أحداث حلقة اليوم من المسلسل، بذهاب الضابط شريف نوح "أحمد صفوت" إلى المصنع الذي ارتكبت فيه جريمة قتل فوزية "لوسي"، صعقاً بالكهرباء ويضطر أن يترك ابنته حبيبة يوم ميلادها، لكن زوجته الدكتور حور"روجينا"، تقوم بالمهمة بدلاً منه وتصنع احتفالاً خاصاً لحبيبة، بمساعدة صديقتها سارة "ندى عادل".

كما تقرر حور مراقبة زوجها شريف، خاصة بعدما علمت أنه يتولى التحقيق في الجريمة التي ارتكبتها، وهي جريمة قتل فوزية، فتقوم بوضع ميكرفون تزرعه داخل ملابسه لمعرفة كل تحركاته.

ثم تنتقل الأحداث إلى منزل السيدة شهد "سما إبراهيم"، حيث تحاول عبير "تجسدها الفنانة ويزو"، سكرتيرة حور أن تنقذ جارتها شهد ، قبل أن تقوم بقطع شرايينها وتنهي حياتها، وبعد ذلك يزور شهد صحفيين من أجل نشر قصتها، وتحكي شهد التفاصيل وراء محاولة انتحارها، وتوضح أن السبب وراء انتحارها هي إيصالات أمانة مستحقة الدفع ولا تستطيع دفعها، متابعة أن هناك دكتور أمير عادل أستاذ جامعي، لديه كل شيء ولكن ليس لدية أطفال، خاصة أن زوجته لا تستطيع أن تضع الجنين في أحشائها، فيعرض عليها أن يضع الجنين في بطنها لأن زوجته لا تقدر على حمل جنين في أحشائها، مقابل سداد كل الديون المتراكمة عليها، وبالفعل توافق على ذلك، لكن للاسف الشديد عند وضع الجنين يكون متوفى، ومن هنا تبدأ المشكلة، وتنتهي الحلقة التي تلقى الضوء على قضية استئجار الأرحام ، والتي تعد من القضايا الدينية الشائكة في مصر، فإن إثارتها على هذا النحو في المسلسل والذى يتوقع ان يخلق حالة جدل كبيرة خلال الفترة الحالية.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كلا من الفنانة القديرة لوسي، و سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

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