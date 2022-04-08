سهرة رمضانية لمشروع تنمية الأسرة المصرية بقرى "حياة كريمة" في الأقصر

الجمعة 08/أبريل/2022 - 05:59 م

نظم فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى فعاليات اليوم الأول للمشروع بقرية عابد بالرزيقات قبلي مركز أرمنت محافظة الأقصر، وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والمجلس القومى للمرأة، وضمن "مشروع تنمية الأسرة المصرية"، الذى تنفذه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

وتضمنت الفعاليات محاضرة دينية عن "حقوق المرأة في الإسلام" ألقاها الشيخ محمد محمود والشيخ محمد عبد الباقي تابع وعظ الأقصر وأوضحوا أن الإسلام كرم المرأة، وأعطاها حقوقاً كانت تفتقدها قبل الإسلام، ومنحها حقوقاً لم تمنحها لها الأديان الأخرى، أهمها هذه الحقوق حق الحياة، فحرم قتلها، وأوصى بالإحسان إليها، والإنفاق عليها حتى لو كانت صاحبة مال، وحقها فى التعليم.

كما أقيم عرض مسرح عرائس، بجانب ذلك نفذت ورشة فنية "رسم علي الوجوه" للفنانة شيماء محمد مرجان والفنانة نفيسة عبد الرحيم، وورشة حكي عن "طاعة الزوج" ألقاها كلا من المخرج محمود النجار والفنانة أميرة كامل والفنانة إيفون أسعد ومصطفى محمد وعز الدين جمال، وفى الختام قدمت فرقة الأقصر للآلات الشعبية بقيادة الريس قرشي مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية.