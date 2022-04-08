رفع حطام تفحم أتوبيس بمحور الأوتوستراد

الجمعة 08/أبريل/2022 - 10:55 ص

رفعت أوناش الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم ، حطام تفحم أتوبيس عقب اشتعال النيران به أثناء مروره بمحور الأوتوستراد ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتم نشر الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات.

وكانت غرفة عمليات مرور القاهرة، تلقت بلاغا بوقوع بنشوب حريق بأتوبيس على محور الأوتوستراد ، وتعطل حركة السير، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث وتبين اثناء سير اتوبيس خاصة بأحد شركات النقل الجماعي بمحور الأوتوستراد نشب حريق بمؤخرة الاتوبيس ، وتمكن رجال الحماية المدنية من الدفع ب 3 سيارات وتم السيطرة على الحريق ، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع حطام الحادث، ونشر الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السير وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.