أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022

الثلاثاء 05/أبريل/2022 - 08:57 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2022، وذلك بعد أن زاد بمقدار 6 جنيهات خلال تعاملات أمس الاثنين.

وسجل سعر الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 1115 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 - الأوسع انتشارا نحو 976 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو837 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 - الأقل فئة نحو 651 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 7808 جنيهات، وبلغت سعر أوقية الذهب نحو 34.7 ألف جنيه، وكيلو الذهب 1.12 مليون جنيه.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.