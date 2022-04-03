كورونا في سوريا.. تسجيل 5 إصابات جديدة

الأحد 03/أبريل/2022 - 12:41 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 62 حالة ووفاة 2 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55706 شفيت منها 51713 حالة وتوفيت 3144 حالة.