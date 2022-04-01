صور..جامعة جنوب الوادي تكرم عميد “التربية الرياضية” الأسبق

الجمعة 01/أبريل/2022 - 08:44 م

شهد الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الواي، تكريم الدكتور عماد ابو القاسم عميد كلية التربية الرياضية الاسبق، ومنسق عام الأنشطة الطلابية الأسبق، لبلوغه السن القانونية.

حضر الاحتفالية، الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور اشرف موسي عميد كلية التربية الرياضية.



أعرب رئيس الجامعة عن تقديره لكلية التربية الرياضية لمبادرتها والتي تعد الاولى بين الكليات في تكريم احد اساتذتها لبلوغه السن القانونية عرفاناً لرحلة عطاء مليئة بالإنجازات للدكتور عماد ابو القاسم الذى يعد من مؤسسي كلية التربية الرياضية.

واشاد رئيس الجامعة بالأداء المشرف لكلية التربية الرياضية في مختلف الانشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة بمشاركة جامعات مصرية وعربية

ومن جهته قدم عميد كلية التربية الرياضية الشكر لقيادات الجامعة على مشاركتهم التكريم لاستاذ اعطى الكثير لكلية التربية الرياضية وتمنى له مزيد من العطاء فى حياته .

وقدم رئيس الجامعة درع كلية التربية الرياضية للدكتور عماد ابو القاسم عميد كلية التربية الرياضية الاسبق تقديرا لانجازاته وعطاءه.

حضر الاحتفالية عددا من قيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومجموعة كبيرة من الطلاب.

