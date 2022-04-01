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الجمعة 01 أبريل 2022
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البوابة لايت

"يجعله عامر" مسلسل سيت كوم كوميدي اجتماعي لأول مرة على قناة اقرأ

مسلسل يجعله عامر
مسلسل يجعله عامر
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انتهت قناة اقرأ مؤخراً من تصوير مشاهد حلقات المسلسل الاجتماعي الكوميدي "يجعله عامر" بطولة نورهان، صلاح عبدالله ، صلاح الدالي، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، مفيد عاشور، مصطفى هريدي، مدحت تيخا، وبمشاركة كوكبة من النجوم والفنانين الشباب، تأليف الروائية مي عصام وإخراج سامح الشوادي.

المسلسل من نوعية دراما السيت كوم، ويطرح في إطار اجتماعي كوميدي مجموعة من القيم والتعامل الأخلاقي ، من خلال إلقاء الضوء على بعض المشكلات التي تواجه الشباب، حيث يتناول حياة أسره مصرية مكونة من أب يعمل مدرس رياضيات، وأم، ربة منزل، وعدد من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة، ويحاول كل من  الأب والأم القيام بدورهم في التربية على القيم والأخلاق لكن بشكل غير مباشر، مما يضعهم في العديد من المآزق الكوميدية والتي تنتهي برسالة خفية يلتقطها المشاهد في المعاملات والتربية التي نشأت عليها أسرنا العربية.
المسلسل يعرض مع بداية رمضان الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل، ويعاد عرضه الساعة ٢:٣٥ بعد منتصف الليل، وأيضا الساعة ٢:٠٠ ظهرا.

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يجعله عامر رمضان مسلسل سيت كوم كوميدي قناة اقرأ